FOTO, VIDEO: Maifest 2022 la Reghin: "Impreuna sa convietuim in pace si libertate!"

Comunitatea saseasca din Reghin a marcat duminica, 8 mai, o noua editie a traditionalei sarbatori de mai intitulata Maifest. Sloganul editiei din acest an a fost "Impreuna sa convietuim in pace si libertate/ Zusammen und miteinander in Frieden und Freiheit"."Acesta este motto-ul pe care l-am ales pentru sarbatoarea noastra traditionala, Maifest, care a ajuns in acest an la a 26-a editie. Ne bucuram mult ca dupa doi ani am putut sa ne intalnim din nou pentru a sarbatori evenimentul prilejuit ... citeste toata stirea