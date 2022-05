FOTOREPORTAJ. O noua atractie turistica in statiunea Sovata

Orasul-statiune Sovata are un nou punct de atractie. La implinirea a 147 de ani de la "nasterea" lacului Ursu, a fost dezvelita o macheta a statiunii Sovata, relizata din bronz cu ajutorul tehnologiei digitale. Evenimentul a avut loc in Parcul Petofi Sandor, in prezenta presedintelui CJ Mures, Peter Ferenc, a primarului orasului Sovata, Fulop Laszlo Zsolt si a altor invitati.Exemplu la nivel nationalCeremonia de dezvelire a machetei statiunii Sovata a inceput cu un discurs al primarului ... citeste toata stirea