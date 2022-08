FOTOREPORTAJ: "Turul Ciclist al Esinutului Secuiesc", la Targu Mures: 80.000 de lei din bugetul local, zero insemne in limba romana

"Turului Ciclist al Esinutului Secuiesc", competitie reprezentativa in toata Europa, a ajuns la cea de-a XVI-a editie. Anul acesta, precum si anul trecut, municipiul Targu Mures, respectiv judetul Mures s-au alaturat celor care apar pe harta competitiei.Dupa ce prima etapa din acest an s-a desfasurat la Debretin, in Ungaria, startul etapei a 2-a a avut loc, miercuri, 10 august, in centrul orasului Targu Mures. Cele 20 de echipe participante, reprezentante a peste 10 tari strabat cei 161,6 de ... citeste toata stirea