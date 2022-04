Fundatia Buckner lanseaza proiectul "Educand prezentul, pregatim viitorul!"

Centrul Cultural Tarnaveni a gazduit in data de 14 aprilie lansarea unui amplu proiect, cu participarea unor parteneri si colaboratori valorosi ai Fundatiei Buckner Romania. Proiectul "Educand prezentul, pregatim viitorul!" este finantat prin Granturile SEE 2014-2021 in cadrul programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor". "Lucrand impreuna in acest proiect, ne propunem sa plantam o samanta de fapte bune in beneficiul celor vulnerabili." a declarat ... citeste toata stirea