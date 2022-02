Furturi de biciclete

Politisti ai Biroului de Investigatii Criminale ai Politiei municipiului Targu Mures au pus in executare vineri, 11 februarie, sase mandate de perchezitie domiciliara, in cinci dosare penale, la domiciliile unor persoane banuite de furt de biciclete."Actiunea s-a desfasurat pe raza localitatilor Chirileu si Sanpaul. Activitatea infractionala a avut loc in perioada decembrie 2021 - februarie 2022, prejudiciul total fiind de aproximativ 7.000 de lei. La perchezitii au fost descoperite si ... citeste toata stirea