Furturi in valoare de 30.000 de euro investigate de Politia Mures

Politistii de investigatii criminale ai Politiei municipiului Targu Mures, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au efectuat marti, 5 iulie, 16 perchezitii domiciliare, in Mures, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea de infractiuni de furt, in forma continuata."Astfel, in perioada februarie - iulie anul, 11 persoane, in diferite forme de participatie, ar fi sustras, in repetate randuri, ingrasamant si material feros, ... citeste toata stirea