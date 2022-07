Hotel cu servicii de lux pentru animalele de companie

Va facem cunoscut deschiderea unui hotel inedit in judetul Mures, cu servicii de lux pentru animalele de companie.Hotelul Happy Tails se afla in zoba aeroportului de la Vidrasau, sat Chirileu. Aici sunt gazduite toate animalele cu blana, pene, puf sau solzi- de la iguane, hamsteri, iepuri, papagali, cobai, porcusor de guineea, chiar si testoase, dar si catei. Animalutul are un loc de joaca de aproximativ 100 de metri patrati in interior, iar pentru o adaptare mai rapida la noul spatiu, ... citeste toata stirea