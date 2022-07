Il poti cunoaste diseara! Pianistul Eduard Gavril se intoarce din SUA pentru a concerta la Electric Castle

Prin activitatea sa concertistica, atat din Europa cat si din Statele Unite, Eduard Gavril si-a demonstrat in repetate randuri agiliatea si abilitatile tehnice, rezultate in urma unui numar colosal de ore de studiu. Este un interpret activ al muzicii clasice, dar si un pedagog apreciat la diverse Universitati si institutii de invatamant din SUA. Preda cursuri de pian, teoria muzicii, armonie si solfegiu la University of Houston si la Lonestar College, ambele in zona Houstonului. In trecut a ... citeste toata stirea