Imunitatea si implicatile sale in aparare si intretinere in Oncologie si Hemato-oncologie

Se stie ca sistemul imunitar ne protejeaza in fata agentilor patogeni biologici: virusuri, bacterii, fungi, protozoare, helminti (viermi). Sa vedem cum anume.Sistemul imunitar se descrie sub raport functional, ca fiind alcatuit din doua parti: una innascuta si una dobandita. Sistemul imunitar innascut cuprinde barierele naturale, situate la exterior sau in cavitati ce sunt in raport apropiat cu exteriorul (ex. gura, stomac), si componente sanguine nespecifice, de tip celular si chimic. ... citeste toata stirea