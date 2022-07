In atentia medicilor de familie. Incepand cu 4 august

Peste 180 milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta sunt puse la dispozitia medicilor de familie pentru investitii in cabinetele medicale, anunta Ministerul Sanatatii. Astfel, 3.000 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicina primara pot face investitii in renovarea si dotarea cu echipamente medicale si mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor functii vitale: frecventa cardiaca, tensiune arteriala ... citeste toata stirea