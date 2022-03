In ultimele 24 ore, in judetul Mures au avut loc patru incendii de vegetatie uscata, produse in localitatile Poienita, Tarnaveni si Reghin, a informat joi, 17 martie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures."Au intervenit pentru stingerea incendiilor, ... citeste toata stirea