Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina duminica, 14 august, in jurul orei 9.30, la un incendiu "cu degajari mari de fum" izbucnit intr-un apartament aflat pe strada Libertatii din Targu Mures."Incendiul se confirma. Acesta este localizat la nivelul etajului 2 in interiorul unui apartament. In interior a fost gasita o persoana, ... citeste toata stirea