Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures si personal din cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ernei au fost solicitati sa intervina duminica, 20 martie, in jurul orei 16.35, la un incendiu de vegetatie uscata izbucnit in preajma unei liziere, in localitatea Caluseri, comuna Ernei."Incendiul se propaga pe aproximativ 30 de metri in interiorul padurii. ... citeste toata stirea