Incepe prin a cere ajutor! Prevenirea violentei domestice

Muresul nu tolereaza violenta domestica. Ceasul Floral din centrul orasului a fost locul de intalnire al politistilor mureseni cu cetatenii. Inscrisa in cea de a XVI-a editie a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitatii", actiunea a avut loc marti, 24 mai, intre orele 12.00 si 14.00, pe tema Prevenirii violentei domestice si consecintele ei, unde si cine poate ajuta!S-au facut pasi importanti in ultimii ani in ceea ce priveste instrumentele de lucru ale politiei, ordinul de protectie ... citeste toata stirea