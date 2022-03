Infractiuni rutiere sesizate de Politia Mures

Politisti din cadrul Biroului Rutier Targu Mures, impreuna cu lucratori ai Sectiei 3 Politie Rurala Raciu, au desfasurat in noaptea de 12 spre 13 martie, in intervalul orar 18.00 - 2.00, o actiune cu efective marite pe principalele artere din zonele de competenta pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.In cadrul actiunii au fost aplicate 48 de ... citeste toata stirea