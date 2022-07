INTERVIU cu Cristina-Maria Brustur, sefa de promotie la Liceul Tehnologic Iernut

Echipa cotidianului Zi de Zi ii felicita pe liceenii absolventi ai promotiei 2021/2022 si le ureaza mult succes atat la examenele viitoare, cat si in viata. Din dorinta de a promova excelenta in invatamant, va vom prezenta interviuri realizate cu sefi de promotie ai liceelor muresene, pe care de asemenea ii felicitam pentru parcursul exceptional urmat in cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune si poate chiar cu sacrificii. Astazi, interlocutoarea noastra este Cristina-Maria Brustur, sefa ... citeste toata stirea