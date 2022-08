INTERVIU cu Diana Radeanu, presedintele Clubului Interact Targu Mures Maris

Presedintele Clubului Interact Targu Mures Maris, Diana Radeanu, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, in care a expus informatii cu privire la obiectivele organizatiei, proiectele viitoare, echipa alaturi de care va conduce organizatia.,,In Interact am intrat acum 2 ani, respectiv in 2020, am simtit emotia apasatoare de la interviu, am fost selectata ca si aspirant timp de 3 luni, iar dupa aceea am devenit membru", a precizat Diana Radeanu.Diana Radeanu este eleva in clasa a XII-a ... citeste toata stirea