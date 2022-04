INTERVIU. Rares Cojoc si Andreea Matei, din nou cei mai buni din Romania

Editia din anul 2022 a Campionatului national de dans sportiv i-a adus cea de-a 20-a medalie de aur dansatorului din Reghin Rares Cojoc. Impreuna cu partenera sa de ring, Andreea Emilia Matei, au impresionat sambata seara juriul international care le-a oferit tinerilor punctajul maxim. In prima seara a campionatului national pe podium au mai urcat doua perechi din judetul Mures la categoria Open Latino copii 6-9 ani. Campionatul national de dans sportiv a avut loc in acest an la Timisoara pe 9 ... citeste toata stirea