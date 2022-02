Ioan Barsan, Sa controlam diabetul, nu"el" pe noi

Deciziile noastre pot avea valoare pentru ceilalti cand alegem sa traim o viata cu credinta in bine. O persoana care alege sa fie buna, ii incurajeaza si pe ceilalti sa fie buni. De ce spun asta?! Pentru ca l-am cunoscut pe Ioan-Gabriel Barsan, membru al Asociatiei Copiilor si Tinerilor Diabetici-Mures-ASCOTID Mures. In urma cu cateva zile a participat la Winter Wolf Race- Oradea, concurs de alergare cu caracter montan, unde a luat locul I. Mai mult decat premiul, insa, in spatele bolii de care ... citeste toata stirea