ISU Mures, recomandari pentru Sarbatori Pascale in siguranta

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures recomanda enoriasilor sa nu blocheze cu autoturismele caile de acces, sa utilizeze cu atentie lumanarile, sa nu le amplaseze in apropierea materialelor usor combustibile, iar dupa incheierea slujbei sa nu lase lumanarile si candelele, aprinse, nesupravegheate."Se mentin usile de acces/evacuare in pozitie deschisa, in mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. In conditiile unui numar foarte mare ... citeste toata stirea