ISU Mures va primi o ambulanta pentru transportul nou-nascutilor

In cursul acestei saptamani, la Targu Mures va fi livrata o ambulanta destinata transportului nou-nascutilor aflati in stare critica, ne-a confirmat gen. de brigada Calin Handrea, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Horea Mures.Ambulanta a fost proiectata si asamblata de echipe din cadrul companiei Deltamed, in cadrul proiectului cu fonduri europene "Viziune 2020", derulat de IGSU. Pretul de achizitie a fost de 746.855 de lei, fara TVA."Dotarea si amplasarea ... citeste toata stirea