Casa de Cultura a Studentilor lanseaza o invitatie celor care vor sa sarbatoreasca Dragostea. Iubirea traieste in noi, in sufletul si simtirea noastra. Ea exista in zambetul si bucuria de a fi. Iubirea razbate din privirea omului drag, din floarea oferita, din cuvantul cald oferit si muzica ... citeste toata stirea