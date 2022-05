Jandarmii mureseni la datorie, pentru un weekend in siguranta

Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mures vor fi la datorie si in acest sfarsit de saptamana, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea producerii oricaror evenimente negative."Jandarmii vor patrula permanent pentru mentinerea unui climat de ordine si pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in zonele urbane aglomerate: in zona parcurilor, garilor, centrelor comerciale, in zona cluburilor precum si in ... citeste toata stirea