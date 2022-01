Jandarmul muresean dedicat copiilor cu dizabilitati

Un om cu suflet mare si o putere de neimaginat. Traian Dumbravean Katai, in fiecare vineri dimineata este alaturi de copiii cu nevoi speciale la Fundatia Transilvana Alpha, din municipiul Targu-Mures. Fara nici un castig material, doar cel al satisfactiei ca aduce un zambet pe chipurile lor, Traian ofera copiilor, aflati in situatii dificile, o ora de exercitii de kinetoterapie, muzica si miscare, le recunoaste talentul si valoarea si isi manifesta aprecierea pentru ei in mod natural.La ... citeste toata stirea