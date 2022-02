Jos palaria, Dragos Damian! Terapia Cluj-Napoca a trimis in Ucraina un TIR cu medicamente

Compania de medicamente Terapia Cluj-Napoca a trimis, astazi, un TIR plin cu medicamente in Ucraina, grav afectata de razboiul care a inceput ieri, 24 februarie."Compania Farmaceutica Terapia Cluj-Napoca a raspuns prompt apelului CNSU pentru a trimite asistenta medicala de urgenta in Ucraina si astazi, 25 februarie, am incarcat in autotrailerul ISU medicamentele analgezice si antibiotice care ne-au fost solicitate si care vor fi livrate in zona de razboi. Suntem onorati sa putem contribui la ... citeste toata stirea