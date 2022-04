Judetul Mures, "sufocat" de masini. Record de autoturisme inregistrate!

Reprezentantii Directiei Judetene de Statistica Mures au publicat, in data de 31 martie 2022, pe pagina web a institutiei, www.mures.insse.ro, Anuarul Statistic al Judetului Mures 2021.Potrivit documentului citat, in anul 2020 in judetul Mures erau inscrise in circulatie 185.638 de autoturisme, din care 165.836 erau inregistrate pe persoane fizice.Cifra aferenta anului 2020 reprezinta un record in materie de autoturisme inscrise in circulatie in ... citeste toata stirea