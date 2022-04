La un taifas livresc. Dragoste cu nabadai, cu scriitorul Calin Pintea

Scriitorul Calin Pintea ne recomanda nutritia culturala ca hrana pentru fiecare zi. Ne invita sa cunoastem esentialul, frumosul si ceea ce le umple de valoare. Daca vrei sa afli despre dragoste, despre felul in care dorul de cuvinte doare, despre vis ca instrument de orientare in viata, esti invitat vineri, 15 aprilie, la Sala mare a Palatului Culturii. De la ora 18.00 are loc lansarea cartii Terapia prin cultura, semnata de scriitorul Calin Pintea, volum biling cu traduceri in limbile engleza, ... citeste toata stirea