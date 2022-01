Lajos Kristof, educatia romaneasca este premiata in Dubai

Fiecare dintre noi are nevoie de un model in viata, de cineva care sa ne inspire si sa ne dea energie, sa ne motiveze sa spunem Asa as vrea sa fiu si eu. Modelele sunt oamenii de langa noi, cei care aduc mici schimbari lumii in care traim, cei care ii ajuta pe ceilalti sau revolutioneaza traiul prin aportul lor. Sunt cei care demonstreaza ca niciodata nu esti prea mic sau prea neinsemnat pentru a face lucruri marete si pentru a contribui la orice schimbare. Un astfel de om care imbogateste ... citeste toata stirea