Lectia de istorie. 17 august

Plecarea ultimului contingent al Armatei Rosii din Romania.La data de 17 august 1958 a avut loc plecarea ultimului contingent al Armatei Rosii stationate in Romania inca de la sfarsitul razboiului. Prezenta trupelor sovietice in Romania dupa terminarea celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost impusa prin Tratatul de Pace de la Paris din februarie 1947, cand Uniunii Sovietice i s-a permis de catre Aliati dreptul de a-si mentine trupele in Romania cu scopul declarat de a se asigura securitatea ... citeste toata stirea