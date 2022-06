Leonard Azamfirei: "Rusia, victima a propriului razboi "cancel culture"

Un celebru jurnalist si scriitor rus de romane SF, Dmitri Gluhovski, a fost trecut ieri pe lista persoanelor date in urmarire pentru ca ar fi distribuit "informatii false" despre invazia militara a Rusiei in Ucraina. Conform unei legi adoptate la inceputul lunii martie in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), cei care se fac vinovati de "raspandirea in mod intentionat a stirilor false" (a se citi: cei care se abat de la linia de comunicare impusa de Putin) pot fi amendati sau ... citeste toata stirea