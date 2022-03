Liga Studentilor, pregatiri pentru un val masiv de refugiati

Liga Studentilor Targu Mures se ocupa zilele acestea de amenajarea unei adevarate banci de provizii pentru refugiatii care vor ajunge in zilele urmatoare in orasul nostru. In sensul acesta, studentii internationali ai UMFST s-au mobilizat si au organizat trei tiruri cu provizii, doua venind din Spania si unul din Olanda, potrivit informatiilor furnizate de Cristina Hidos, presedinte Liga Studentilor din Targu Mures.Odata cu organizarea culoarelor umanitare pentru evacuarea civililor din ... citeste toata stirea