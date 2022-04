Ligia Voro, despre presa libera. Sau nu

Instituita in anul 1991, la initiativa organizatiei Reporteri fara frontiere, in fiecare an la 20 aprilie este marcata Ziua internationala a presei libere. E libera sau nu?! parerile sunt impartite. Pe de o parte, unii jurnalisti fac greva foamei pentru libertatea cuvantului, refuzand sa mistifice adevarul si sa faca rabat de la principiile si valorile profesionale. Pe de alta parte, alti jurnalisti dau dovada de lipsa de respect pentru profesia lor si nu au mandria personala necesara pentru a ... citeste toata stirea