Liturghie arhiereasca in parohia Vatava

In a doua Duminica din Postul Sfintelor Pasti, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credinciosilor din parohia Vatava, protopopiatul Reghin. Arhipastorul nostru a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare. Acesta a rostit cuvantul de invatatura in biserica "Nasterea Maicii Domnului". De asemenea, Chiriarhul Alba Iuliei a oficiat slujba de binecuvantare a iconostasului bisericii parohiale si a noii capele mortuare din