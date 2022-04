Ludus: Trei directori de scoala, confirmati in functie

Pentru a accede in functia de director a unei unitati de invatamant preuniversitar, Ministerul Invatamantului a stabilit cateva conditii obligatorii. In primul rand, cadrul didactic trebuie sa fie titular in invatamant, dar nu neaparat in unitatea pentru care candideaza, apoi trebuie sa detina cel putin gradul definitiv in invatamant si in final sa treaca de probele din examenele prevazute, precum si la interviu.Dosarul cu documentele solicitate se depune la Inspectoratul Scolar Judetean si ... citeste toata stirea