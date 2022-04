Mai mult decat o librarie, Hertzog, o provocare

Stiai ca in judetul Mures exista o librarie fara rafturi? Ca nu mai trebuie sa te ridici pe varfuri, sa mijesti ochii, sa-ti pui ochelarii, sa ceri ajutor librarului, ca sa-ti spuna titlul cartii din randul de sus? Amplasata in inima orasului Targu Mures, aceasta librarie este o oaza pentru iubitorii de literatura si un loc de intalnire pentru scriitori si artistii plastici.Dupa o experienta de 10 ani acumulata in Franta, caricaturistul sucevean Radu Iatcu deschide o librarie cu totul aparte ... citeste toata stirea