Mara Toganel in vizita la gradinita de Ziua Nationala a Lecturii

Mara Toganel, prefectul judetului Mures, a celebrat Ziua Nationala a Lecturii in preajma prescolarilor Gradinitei cu Program Prelungit numarul 1 din Targu Mures. In acest cadru, Mara Toganel a citit micilor ascultatori si totodata a redescoperit "satisfactia de a rasfoi cateva dintre cartile copilariei"."Ne-am bucurat impreuna de cea mai simpla cale pe care noi, adultii, o avem catre lumea copiilor - lectura. Am luat parte la o actiune frumoasa, in care adultii au donat copiilor cateva dintre ... citeste toata stirea