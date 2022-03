"Mars pentru viata" la Ludus

25 martie, ziua in care Arhanghelul Gavriil vesteste Fecioarei Maria mantuirea neamului omenesc, dupa cum afirma parintele Cleopa, sarbatoarea crestina Buna Vestire a fost marcata la Ludus printr-un "Mars pentru viata".Aceasta manifestare a fost initiata in anul 1974 in SUA, iar in Romania aceasta traditie incepe din anul 2008. La Ludus, "Marsul pentru viata" revine in mijlocul comunitatii locale dupa o pauza de doi ani, cu forte noi. "Marsul pentru viata" are loc cu binecuvantarea IPS Irineu, ... citeste toata stirea