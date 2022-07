Masuri anti kitsch la "Sighisoara Medievala" 2022

Alesii locali ai municipiului Sighisoara au aprobat recent, cu unanimitate de voturi, cu prilejul unei sedinte ordinare de lucru care a avut loc in data de 30 iulie, Regulamentul de organizare si desfasurare a Festivalului "Sighisoara Medievala" 2022. In acest an, festivalul bifeaza cea de-a 28-a editie si se va desfasura in perioada 29-31 iulie, intr-un areal alcatuit din Cetatea Medievala, Piata Octavian Goga, strada Morii si strada Octavian Goga.Doar standuri in stil medievalPotrivit ... citeste toata stirea