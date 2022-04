Masuri noi pentru protejarea Centrului Istoric Sighisoara

Consilierii judeteni au aprobat joi, 14 aprilie, intr-o sedinta ordinara de lucru, Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din judetul Mures inscris in Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighisoara - cod 902-1999. In aceeasi sedinta, alesii judeteni au mai aprobat Metodologia de desemnare a reprezentantilor comunitatii locale in Comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul istoric respectiv, precum si remunerarea ... citeste toata stirea