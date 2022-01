Mesaj Zi de zi

Scuip printre dinti, bine tintit, direct in varful pantofului si-l sterg usor cu maneca pentru a-i da luciu. Ma pun in fata oglinzii, ma indrept de spate si incep sa gesticulez in fata unui public imaginar, vorbesc tare, ca si cum tocmai as fi primit un mare premiu, mimand un sarut de la distanta "muah, muah!", "pup you! va iubesc!", piscoturi, sampanie, aplauze...cioc!cioc! se-aude, dintr-o data o bataie in usa, ce ma trezeste brusc. Si las aerul din piept. Si capul imi cade strivit intre ... citeste toata stirea