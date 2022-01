Mesaje speciale, la despartirea de Kelemen Attila

Fostul lider al UDMR Mures si deputat in cinci legislaturi in Parlamentul Romaniei, Kelemen Attila Bela Ladislau, s-a stins din viata sambata, 8 ianuarie, la varsta de 73 de ani.Potrivit www.agerpres.ro, Kelemen Attila Bela Ladislau a avut cinci mandate de deputat in Parlamentul Romaniei, pana in anul 2016. In perioada 1996-2004 a fost liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor. A fost presedinte si vicepresedinte al Comisiei de agricultura din Camera Deputatilor. In 2007, imediat dupa ... citeste toata stirea