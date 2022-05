Microciparea cainilor. De ce?

Grupurile de animale pierdute de pe facebook abunda de catei pierduti, foarte multi fara microcip. Protectia Animalelor Mures atentioneaza. Daca ai un catel si nu este cipat, pe langa faptul ca poti fi sanctionat contraventional cu amenda de pana la 3000 lei, in cazul in care acesta fuge de acasa, are statutul de caine abandonat, potrivit legii.Haideti sa le acordam o sansa prin microcipare!Microcipul da posibilitatea politistilor sa identifice atat cainele, cat si stapanul. Este cat un bob ... citeste toata stirea