Micul print din Razoare la prima expozitie de pictura

Dragos Mitoi, micul print din Razoare este un copil din ochii caruia izvoraste iubirea. A aparut in familia sa mai tarziu, dar la momentul potrivit pentru a aduce binecuvantare in viata parintilor si a surorilor mai mari."El iubeste totul, tot ce este in jur incepand cu oameni, plante, animale, jocuri, carti. La el nu exista nimic negativ, totul este iubire. Da dovada de o intelepciune si o maturitate care uneori depaseste granitele varstei. Fiind un copil care a venit putin mai tarziu, ne-a ... citeste toata stirea