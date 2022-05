Minori surprinsi la cersit, plasati la un Centru de Primire in Regim de Urgenta

Cinci minori, surprinsi la cersit in municipiul Sighisoara, au fost plasati la un Centru de Primire in Regim de Urgenta, a anuntat joi, 5 mai, Iulian Sirbu, primarul municipiului Sighisoara."Au fost luati din mediul in care traiau si unde parintii, din pacate, ii trimiteau sa cerseasca. Dupa mai multe actiuni comune ale Directiei de Asistenta Sociala Sighisoara, Serviciului Public Politia Locala si Politiei Municipiului Sighisoara, au fost identificati mai multi minori, domiciliati in comuna ... citeste toata stirea