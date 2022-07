Mirdatod Prod, producatorul brandului "Telemea de Ibanesti", si-a dezvoltat afacerea utilizand ERP si BI de la Senior Software

Producatorul de branzeturi, Mirdatod Prod, a dezvoltat afacerea si a avut o evolutie impresionanta de cand foloseste ERP si BI de la Senior Software. In ultimii 4 ani, compania a redus semnificativ timpii de lucru si costurile si a obtinut acces in timp real la informatii cheie. Sustinut de sisteme moderne pentru managementul afacerii, producatorul a deschis o noua fabrica, a inclus noi produse in portofoliu si a format parteneriate avantajoase, estimand o cifra de afaceri de 20 milioane euro ... citeste toata stirea