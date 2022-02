Misiune de troliere a elicopterului SMURD Mures indeplinita cu succes

Elicopterul SMURD Mures a indeplinit cu succes o misiune de troliere in muntii Bucegi, sambata, 12 februarie 2022, la solicitarea salvamontistilor prahoveni."O turista in varsta de 43 de ani, care a cazut de la o inaltime de 250 de metri intr-o prapastie, a fost salvata cu ajutorul elicopterului SMURD Mures, prin troliere de la locul in care se afla. Elicopterul, din al carui echipaj a facut parte Dr. Bartos Apor, medic primar medicina de urgenta in cadrul UPU SMURD Mures, a ajuns in muntii ... citeste toata stirea