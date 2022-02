Municipiul Targu Mures, dispus sa ofere asistenta umanitara unui oras infratit din Ucraina

Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, a anuntat, joi seara, ca municipalitatea are disponibilitatea si este pregatita sa ofere asistenta umanitara orasului infratit Ujhorod, situat in vestul Ucrainei."Azi dimineata am fost socati afland ca de ce ne temeam, s-a intamplat. Am citit stirile devastatoare din Ucraina acestor vremuri grele si dorim sa ne exprimam solidaritatea cu toti cetatenii ucraineni, dar mai ales cu locuitorii orasului Ujhorod, aflat in vestul Ucrainei. In plus, ... citeste toata stirea