Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a fost solicitata joi, 14 aprilie, la doua misiuni specifice, in localitatile Sangeorgiu de Mures si Miercurea Nirajului."La Sangeorgiu de Mures, in urma unor sapaturi, au fost identificate zece grenade antitanc, iar in Miercurea ... citeste toata stirea