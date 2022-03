Mures: Concurs pentru prevenirea violentei fizice si psihologice

La inceputul semestrului II al anului scolar in curs, Inspectoratul de Politie Judetean Mures, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Mures si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Mures, a demarat implementarea ,,Proiectului pentru reducerea violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar", care se desfasoara la nivel national.Proiectul are drept scop eficientizarea modului de actiune in domeniul prevenirii violentei fizice si psihologice ... citeste toata stirea