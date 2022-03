Mures: Conducea baut si fara permis auto, pe DJ 142 A

Politisti ai Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni, au identificat duminica, 27 martie, in jurul orei 2.50, pe DJ 142 A, intre localitatile Ganesti si Bagaciu, un barbat in varsta de 33 de ani din Deaj care a condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a ... citeste toata stirea